Genova, al Teatro Modena arriva Max Cooper con la prima italiana di “Unspoken Words”

Uno degli artisti di musica elettronica più acclamati sbarca per la prima volta a Genova, presentando in anteprima italiana il suo nuovo spettacolo. Sabato 15 ottobre (ore 21) al Teatro Gustavo Modena (Teatro Nazionale di Genova) va in scena “Unspoken Words” di Max Cooper, show che chiude “Performing Dreamworlds” di Electropark, palinsesto dalla vocazione internazionale composto da più di quindici spettacoli multi/transdisciplinari, riconosciuto dal Ministero della Cultura e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Art-Waves e dal Comune di Genova nell’ambito del bando Genova Città dei Festival e da Regione Liguria. I biglietti sono disponibili sul circuito Dice (​​https://link.dice.fm/Vd528e8f8431) e i possessori della membership di Electropark possono acquistare il biglietto ridotto alla porta la sera del concerto.

Il produttore, dj e scienziato con un PhD in biologia computazionale Max Cooper presenta in prima italiana a Electropark il suo nuovo show A/V “Unspoken Words”. La première mondiale alla Roundhouse di Londra è solo uno dei diversi traguardi raggiunti dall’artista britannico: il primo a essersi esibito all’Acropoli di Londra e autore delle musiche per un video presentato al COP26 con letture di Greta Thunberg e Papa Francesco. In “Unspoken Words” la componente visiva ha un ruolo predominante, grazie alle proiezioni su due schermi sovrapposti con l’artista al centro. Lo spettacolo audio-visivo di Max Cooper è in calendario sabato 15 ottobre alle 21 al Teatro Gustavo Modena (Teatro Nazionale di Genova). Max Cooper è nome che, negli anni, ha saputo travalicare i confini della musica elettronica, diventando uno degli artisti audio-visivi più acclamati a livello internazionale. Musicista e scienziato con un PhD in biologia computazionale, nonchè fondatore dell’etichetta Mesh, Max Cooper pone nel suo lavoro una risonanza emotiva e un’immersione sensoriale unica, focalizzandosi spesso sullo spazio occupato dall’essere umano nel mondo. Attraverso installazioni, live performance, esperienze audio-visive immersive e un massiccio utilizzo di mezzi digitali, fonde la musica elettronica e l’arte visiva con l’indagine scientifica. Il suo ultimo live, tratto dall’album omonimo, “Unspoken Words”, ha raccolto riscontri entusiasti ed è stato presentato in alcuni dei palchi più prestigiosi al mondo.

Informazioni sull'autore del post