Ansaldo Energia, risposte insoddisfacenti: oggi altre 8 ore di sciopero

Ancora una giornata di agitazione per i lavoratori di Ansaldo Energia dopo lo sciopero e il corteo di ieri mattina a Genova. “Non c’è alcuna notizia positiva rispetto alla procedura di ricapitalizzazione: mancano elementi chiari e certi su quando verrà fatta e soprattutto sulla portata economica dell’intervento”. Lo ha reso noto il segretario regionale CISL, Luca Maestripieri. Cassa depositi prestiti è in costante contatto con i vertici societari che stanno finalizzando un piano industriale volto a preservare e valorizzare le competenze dell’azienda. In tal senso Cdp valuterà in modo costruttivo assieme all’intera compagine azionaria i dettagli del Piano. Affinché questo percorso raggiunga i risultati prefissati, occorre il coinvolgimento responsabile e consapevole di tutti i soggetti coinvolti anche al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività aziendale. È evidente che la preoccupazione, vista l’assoluta mancanza di chiarezza mostrata da Cdp, cresce ancora di più. Inviare una lettera vuota di contenuti e piena solo di frasi di circostanza è stato anche mancare di rispetto non solo al futuro di tanti cittadini, lavoratori dell’azienda e dell’indotto, ma anche all’intera città”.

Previste per oggi altre 8 ore di sciopero con appuntamento all’alba davanti all’ingresso dell’azienda.

Questa mattina è previsto un incontro tra i sindacati e la Regione Liguria con il presidente Toti. Sarà presente anche il Sindaco di Genova e l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico.

