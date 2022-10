Genova, Palazzo Ducale: primo incontro tra Beppe Costa presidente indicato da Regione e Comune e la direttrice Bertolucci

Il primo incontro tra Beppe Costa, il Presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, indicato da Regione Liguria e Comune di Genova, e la Direttrice Serena Bertolucci è stato all’insegna dello scambio di idee e della progettualità.Alla prima fase dell’incontro ha preso parte anche Francesco Berti Riboli, il Vice Presidente indicato da Regione e Comune.

Costa ha ribadito e chiarito alcune delle linee strategiche anticipate nelle interviste dei giorni scorsi e, in particolare, l’idea di un Ducale che sia luogo vitale e di esperienza, non solo spazio per mostre, in cui i genovesi possano sempre più riconoscersi e i turisti possano trovare spunti interessanti per venire in città, l’importanza di coniugare cultura e sostenibilità, nell’ottica di iniziative sempre più armonizzate con l’Agenda 2030 e con una sorta di sussidiarietà culturale che abbracci istituzioni e competenze: la necessità di consolidare le reti culturali e turistiche di cui Palazzo Ducale è nodo e di svilupparne di nuove a livello nazionale e internazionale, in modo da far emergere sempre di più il ruolo non solo di attrattore, ma anche di produttore di energie positive e contenuti.

Il Presidente indicato e la Direttrice hanno convenuto sull’importanza di continuare a garantire il ruolo di Palazzo Ducale quale presidio territoriale di accessibilità, integrazione e cittadinanza, ricordando quanto detto dal presidente Mattarella a proposito di una cultura che genera conoscenze e accrescimento morale.

La filiera culturale è fondamentale per lo sviluppo del capitale umano e creativo di un territorio e, proprio in questo contesto, Palazzo Ducale vuole essere punto di riferimento, grazie alle competenze e alle esperienze maturate nel tempo.

Con la speranza di poter dare vita a progetti che procedano in questa direzione, al servizio dei cittadini e della città e del loro sviluppo, Bertolucci ha confermato la volontà di collaborazione con la Fondazione.

Informazioni sull'autore del post