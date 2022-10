Cultura, centoventiseiesimo anniversario della nascita di Eugenio Montale, presidente Toti: “Immaginiamo la Liguria attraverso le sue parole”

Un impegno, quello di Gratarola, nel segno delle difficoltà, come ha sottolineato lo stesso medico, ex dirigente del pronto soccorso del San Martino. La prima sfida da affrontare è quella della crisi energetica, che tocca anche la sanità: “ La sanità è una struttura che ha bisogno di risorse che potrebbero subire una regressione ”, ha commentato Gratarola.

Il costo per la spesa energetica in sanità è salito di circa 80 milioni di euro nel 2022, come ha ricordato il presidente della Regione che auspica un intervento del nuovo governo.