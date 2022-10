Genova, è il giorno della protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia: Assemblea e corteo

Giornata di sciopero e manifestazione dei lavoratori di Ansaldo che dopo l’assemblea retribuita di questa mattina alle 8.15 sono partiti dalla sede dell’azienda per un corteo di protesta dopo l’incontro di ieri con il Prefetto giudicato insoddisfacente. Alla protesta hanno aderito una delegazione dei portuali di Genova, di Fincantieri dell’Ex-ILVa, di Leonardo e di studenti.

“Dopo oltre 2 mesi dalla comunicazione alla rsu della situazione economica dell’azienda, siamo ancora in attesa di conoscere il futuro di lavoratrici e lavoratori di Ansaldo Energia. Dicono dalla CGIL.

Parliamo di un’azienda che dovrebbe essere strategica per il nostro paese, ma in realtà manca oggi di prospettive certe e Genova non può continuare a vedere quello che resta del proprio tessuto industriale abbandonato a scelte sbagliate e a mancata progettualità.

Parliamo della vita delle persone che vi lavorano oggi, ma anche di posti di lavoro qualificati per i nostri giovani domani.

Questa deve essere la lotta di tutta la città come lo è stata quella per il cantiere navale di Sestri ponente, anche in quel caso avevamo ragione noi, ma servono decisioni immediate e oggi l’intervento annunciato dal Prefetto, da parte di Cassa depositi e prestiti, era già previsto da una precedente ricapitalizzazione e serve a garantire il pagamento degli stipendi altrimenti a rischio, ma non va oltre”.

Informazioni sull'autore del post