E’ stato sospeso lo sciopero dei lavoratori di Ansaldo proclamato per la giornata di domani. La decisione è arrivata in serata dopo la convocazione arrivata dalla Prefettura sempre per domani. Lo hanno annunciato i sindacati. Oltre allo sciopero domani sarebbe stato previsto anche un corteo. L’assemblea è confermata alle ore 8,15 presso la portineria di Campi per discutere la convocazione.

