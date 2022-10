Genova, ferisce la sua compagna in auto: 50 enne in stato di ebbrezza fermato dalla Polizia

Una donna è stata salvata dalla Polizia dalla furia del compagno che in preda ai fumi dell’alcool ha impedito alla sua fidanzata di scendere dall’auto, ferendola con una testata e danneggiandole il cellulare. E’ accaduto al Righi sulle alture di Genova. A salvare la donna un messaggio scritto con whatsapp alla figlia la quale ha avvisato il 112. La coppia è stata intercettata nei pressi della stazione Brignole. L’uomo, un 50 enne originario del Nord Europa dovrà rispondere dei reati di: violenza privata e lesioni; inoltre, sottoposto alla prova dell’etilometro, per lui è scattato il sequestro della patente e del libretto dell’auto perchè alla guida in stato di ebbrezza.

