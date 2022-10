Alisa risponde alla CISL: “Nessun blocco delle assunzioni relativo ai concorsi per infermieri e OSS in Liguria”

“In merito alle parole del segretario della CISL Funzione pubblica Liguria Bertocchi, si precisa che non è stato deciso alcun blocco delle assunzioni relativo ai concorsi di infermieri e OSS in Liguria. La nota inviata da Alisa e dal Dipartimento Salute di Regione Liguria alle aziende del Sistema Sanitario Regionale rappresenta semplicemente una chiara indicazione delle procedure da seguire, partendo naturalmente dall’assunzione, nei tempi più celeri possibile, dei vincitori dei concorsi (700 infermieri e 274 OSS)“. Con queste parole Alisa risponde alle accuse mosse dalla cISL

Sanità, CISL: “L’incremento di personale infermieristico ed OSS non sembra poter soddisfare a pieno l’effettivo fabbisogno che la sanità della nostra regione”