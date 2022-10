Alassio, tutto pronto per il raduno di veicoli militari d’epoca

Inizieranno ad arrivare ad Alassio già domani, venerdì 7 ottobre, i Veicoli Militari che parteciperanno al Raduno organizzato dall’Associazione Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori. Si posizioneranno in piazza Partigiani e faranno bella mostra di sé per tutta la giornata.

Sarà però dalla mattinata di sabato 8 ottobre che la manifestazione entrerà nel vivo. Intorno alle 8.30 del mattino la carovana militare partirà su un percorso anche fuori strada verso Villanova d’Albenga. Una breve sosta per un caffè poi il percorso si sdoppierà: una parte procederà su asfalto, un’altra si sterrato fino al ricongiungimento a Stellanello. Pausa pranzo e poi rientro ad Alassio per la mostra statica fino alle 19.

Torneranno in Piazza Partigiani domenica mattina da dove, a partire dalle 10, partiranno per una sfilata per le vie cittadine e lungo il mare. Contemporaneamente ci sarà il sorvolo di un aereo militare d’epoca in perfetto stile “Barone Rosso”.

“Sarà una vera e propria ‘invasione’ di mezzi militari, alcuni davvero molto datati e in perfetta efficienza – spiega il vicesindaco e assessore al Turismo Angelo Galtieri -. Un’iniziativa che siamo felici di ospitare nuovamente visto lo straordinario successo riscontrato ad ogni occasione”.

