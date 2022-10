Sarzana Digitale, Arriva la videochiamata con i servizi demografici: un nuovo servizio per i cittadini che potranno prenotare un appuntamento e parlare con un operatore dedicato

Continua a crescere il numero dei servizi digitali che l’Amministrazione sarzanese mette a disposizione dei cittadini che, senza presentasi fisicamente agli sportelli, possono avere informazioni e accedere agli uffici comunali on line, tramite pc o smartphone.

Da oggi infatti sarà possibile usufruire dei servizi demografici prenotando una videochiamata con un operatore che sarà a dispozione dell’utente per fornire informazioni, chiarimenti, indicazioni circa l’avvio o l’istruttoria di una pratica anagrafica e di stato civile.

La prenotazione della videochiamata è estremamente semplice: basta infatti accedere al sito istituzionale dell’ente www.comune.sarzana.sp.it ed entrare nella sezione servizi on line all’interno dello Sportello Demografico dove è attivo il servizio di prenotazione appuntamenti che consente, previa indicazione dei propri dati anagrafici e di contatto e la descrizione del servizio richiesto (es. residenze, carte d’identità, matrimoni, nascite), di prenotare appunto una videochiamata con un operatore.

A prenotazione avvenuta il cittadino riceverà una e-mail di conferma come

promemoria contenente il link da utilizzare per partecipare alla videochiamata nel giorno e orario stabiliti. Il servizio è integrato con la software house Urbi e con il centralino VOIP dell’ente ed è stato configurato dall’ICT comunale in collaborazione con i servizi demografici, coordinati dal dirigente dell’Area 1 Franco Nicastro.

“La digitalizzazione, nel mondo di oggi, non è più un’opportunità ma una necessità. Per questo nuovo servizio abbiamo scelto di partire dal settore demografico per poi estendere questa opportunità anche ad altri servizi dell’ente allargargando le modalità di accesso agli uffici in un’ottica di una progressiva e crescente digitalizzazione e accessibilità- dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli-. Continuiamo ad ampliare i sevizi a disposizione dei nostri cittadini e di chiunque voglia interfacciarsi con il nostro comune grazie alle nostre risorse interne e alla capacità di questo ente comunale di sapersi candidare con successo a bandi di enti esterni: unica possibilità per saper affrontare le sfide ambiziose che ci siamo posti e che sarebbero impossibili, solo con il nostro bilancio”.

Come noto infatti ammonta a oltre 383mila il finanziamento assegnato solo lo scorso agosto ai quattro progetti candidati dal Comune di Sarzana e approvati nell’ambito di “Italia Digitale 2026 – Strategie e iniziative per il digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale: un importante riconoscimento per il nostro Comune dove l’ICT è al lavoro per l’ammodernamento dei servizi digitali offerti al cittadino che guardano all’estensione e al potenziamento dell’utilizzo della piattaforma SPID e CIE, con l’introduzione dell’autenticazione eIDAS per i cittadini dell’UE, all’adozione definitiva delle piattaforme PagoPa e AppIo per i servizi del Comune fino alla realizzazione del nuovo sito istituzionale dell’ente

