Genova, controllato perchè andava troppo veloce viene trovato in possesso di droga e proiettili

Finale Ligure. Moto esce di strada questa notte intorno alle 0.46. E' accaduto sull'Aurelia, nei pressi di Varigotti. Il conducente è andato a sbattere contro un muro ed è rimasto ferito in modo non grave. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale San Paolo in codice giallo.