Bonassola, il Vescovo sospende dalla celebrazione Don Guido: sacerdote pro famiglie arcobaleno

Posted on

Albenga. Due persone sono state coinvolte in una lite. Si tratta di due italiani legati da parentela che, a causa di motivi ancora da chiarire, sono venuti alle mani forse in stato di alterazione alcolica. Immediato l’intervento dei carabinieri e dei militi della Croce Bianca che hanno trasportato un ferito in condizioni non gravi al Santa […]