Albenga, volantino shock contro Giorgia Meloni: una svastica disegnata in fronte

«Riteniamo che questo tipo di politica appartenga al passato ed è per questo motivo che Fratelli d’Italia ha deciso di condannare questo gesto rispondendo col silenzio e con il buonsenso anche perché in questo momento – precisa ancora il consigliere – vogliamo abbassare i toni considerando tra l’altro che la campagna elettorale è finita. Azioni del genere non fanno altro che danneggiare l’immagine di tutta la città e non solo un movimento politico», conclude il consigliere Tomatis.