Savona, ritrovato il cadavere di un uomo in mare: è del ragazzo di 22 anni Aissam scomparso lunedì scorso

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nello specchio acqueo antistante Savona nel corso della mattina. Ad effettuare il ritrovamento la Capitaneria di Porto. Si tratta del corpo del giovane di 22 anni, Aissam Chahmi, scomparso da lunedì scorso dopo essersi allontanato dal luogo di lavoro. Al recupero del cadavere, trovato a 500 metri dalla riva, hanno partecipato insieme alla Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco. Sulla terra ferma ad attendere la salma, i Carabinieri e i famigliari. Le ricerche erano state sospese in quanto le ricerche che hanno visto mobilitate le forze dell’ordine, i volontari, i vigili del fuoco, sanitari, le unità cinofile, i sommozzatori e i droni, dopo 24 ore non avevano dato esito. La sua auto era stata ritrovata in Corso Vittorio Veneto con il cellulare a bordo mentre altri oggetti erano stati rinvenuti in Via Cimarosa.