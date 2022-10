Calcio, il Genoa riprende a correre: battuta in trasferta la SPAL

Una rete per tempo consente al Genoa di espugnare Ferrara e di approfittare delle sconfitte di Reggina e Brescia e riportarsi a ridosso della coppia di testa. Contro i biancocelesti, il Grifone amministra una partita senza grandi emozioni subito controllata. Già dopo 13′ il turco Yalcin costringe alla respinta con il piede il portiere emiliano, Alfonso. Al 19′ la squadra di Blessin si porta già in vantaggio: traversone di Pajac smanacciato da Alfonso, Coda raccoglie e scaglia la sfera in rete. La SPAL non riesce a creare gioco e ad avvicinarsi all’area di rigore rossoblu ben presidiata. Il Genoa, al contrario, si esprime con trae piacevoli e fluide che mettono in difficoltà la squadra padrona di casa che sfiora il pareggio, di fatto, nell’unica azione del primo tempo con il colpo di testa di La Mantia che finisce di poco a lato. Nel secondo tempo la SPAL prova a giocare con maggiore coraggio e trova il pareggio al 56′: Valzania impegna Martinez, Zanellato insacca ma da posizione nettamente di fuorigioco: rete annullata. Nel finale la squadra di casa resta in dieci per il rosso diretto a Meccariello per fallo su Jagiello. Il Genoa ne approfitta e all’88’ trova la rete dello 0-2: Coda strappa la sfera a Zanellato e lancia Gudmundsson che batte Alfonso di destro. Per il Genoa, è il terzo successo esterno, per i padroni di casa la seconda sconfitta al “Mazza”.

TABELLINO DELLA PARTITA

SPAL-Genoa 0-2

Reti: 19′ Coda, 88′ Gudmundsson

SPAL: Alfonso E. (Portiere), Celia R., Dalle Mura C. (dal 26′ st Arena M.), Dickmann L. (dal 37′ st Peda P.), Esposito Sa., La Mantia A., Meccariello B., Moncini G. (dal 37′ st Finotto M.), Proia F. (dal 25′ st Tunjov G.), Valzania L. (dal 14′ st Rabbi S.), Zanellato N.. A disposizione: Almici A., Arena M., Finotto M., Fiordaliso A., Ngagne D. (Portiere), Peda P., Prati M., Rabbi S., Rauti N., Saiani F., Tunjov G., Zuculini F. Allenatore: Venturato R..

GENOA: Aramu M., Coda M., Frendrup M., Gudmundsson A., Ilsanker S. (dal 1′ st Bani M.), Martinez J. (Portiere), Pajac M., Sabelli S. (dal 27′ st Hefti S.), Strootman K., Vogliacco A. (dal 1′ st Dragusin R.), Yalcin G. (dal 14′ st Jagiello F.). A disposizione: Agostino G. (Portiere), Bani M., Czyborra L., Dragusin R., Hefti S., Jagiello F., Portanova M., Puscas G., Semper A. (Portiere), Toure A., Yeboah K. Allenatore: Blessin A..

