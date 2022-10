Calcio, il Genoa alla prova SPAL

La vittoria sul Modena prima della sosta ha portato 3 punti importanti per proseguire la corsa alla promozione ma non ha sciolto qualche dubbio riguardo l’organizzazione di gioco della squadra apparsa ancora poco efficace in zona goal. Contro la SPAL che sta scalando posizioni di classifica sarà necessario un Genoa più efficace per portare a casa una vittoria di prestigio e di spessore. La squadra biancoceleste dopo la sconfitta interna contro la Reggina alla prima giornata ha ottenuto 5 risultati consecutivi con 3 pareggi e 2 vittorie. Il Genoa dovrebbe schierarsi con il solito 4-4-2, assenti Ekuban e forse Badelj, rientra dopo la squalifica Gudmundsson, dietro ritorna Bani in coppia con Dragusin. Fischio d’inizio alle 14.

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Peda, Celia, Meccariello; Esposito, Valzania, Proia; Maistro, Moncini; La Mantia. All. Venturato.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Aramu, Gudmundsson; Coda. All. Blessin.

PRECEDENTI

Vittorie SPAL : 6 (ultima nel 2020, 1-0)

Pareggi : 9

Vittorie Genoa: 4 (ultima nel giugno 1979, 0-1)

