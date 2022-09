“Valorizzazione e sviluppo del sistema produttivo savonese, firmata convenzione quadro UISV-Università di Genova

Unione degli Industriali della provincia di Savona e Università di Genova siglano un patto per “la valorizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo savonese”. Il Presidente Uisv Angelo Berlangieri e il Rettore di UniGe Federico Delfino si sono ritrovati per firmare la convenzione quadro tra le due realtà, un accordo che prevede, tra le altre cose: la promozione congiunta dell’orientamento alla formazione scientifica e tecnica; la partecipazione congiunta a progetti/bandi comunitari, nazionali o regionali; l’organizzazione congiunta di corsi di formazione e master; l’attivazione di dottorati, borse di studio, stage e/o tirocini; lo sviluppo congiunto di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo tecnico – scientifico; la progettazione e attuazione di progetti di analisi e/o di ricerca di mercato, socio-economici, d’interesse per il sistema produttivo savonese.

Un comitato di coordinamento di sei persone avrà il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse. Per l’Università i componenti sono il prof. Stefano Bracco del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN, la prof.ssa Silvia Siri del Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS e il prof. Marco Testa, Delegato del Rettore per il funzionamento del Campus di Savona. Per l’Unione industriali i componenti sono: Angelo Berlangieri, presidente UISV, Alessandro Berta, direttore UISV e Matteo Giudici, CEO Mesa Consulting.

“Un accordo dal valore importantissimo. La sinergia tra Unione Industriali e Università di Genova è essenziale per lo sviluppo del nostro territorio. Più volte in passato le nostre realtà hanno lavorato insieme e collaborato per numerosissimi progetti: , questa collaborazione ottiene il carattere dell’ufficialità, siglata nero su bianco, a conferma di un rapporto di stretta interconnessione tra mondo dell’impresa e mondo della didattica e della formazione scientifica. Un’attenzione particolare, ovviamente, sarà riservata al Campus di Savona, una vera eccellenza da tutelare e valorizzare, che può e deve svolgere un ruolo da protagonista per la crescita della provincia di Savona”, afferma il leader Uisv Angelo Berlangieri.

“L’accordo rafforza la triangolazione Università – impresa – territorio che è fondamentale per la crescita del Savonese, valorizzandone le risorse e le potenzialità attraverso azioni mirate e congiunte in settori strategici di sviluppo. Questo, del resto, rientra pienamente nella vocazione del nostro Ateneo che è anche l’unico della Liguria: centro di formazione e, allo stesso tempo, propulsore di ricerca e di innovazione, sempre teso a creare prospettive di lavoro qualificato per i nostri giovani, in linea con le esigenze del mondo del lavoro”, dichiara il Rettore Federico Delfino.

