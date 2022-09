Regione Liguria, 8000 le prenotazioni effettuate dal 29 luglio

Si potenzia la piattaforma Prenoto Salute, attiva dal 29 luglio scorso per tutte le prestazioni di radiologia e ora integrata con altre visite specialistiche in cinque aree: angiologica, nefrologica, otorinolaringoiatrica, proctologica e reumatologica. Dall’attivazione sono state più di ottomila le prenotazioni sul portale, che permette di accedere in qualsiasi luogo e momento in modo facile e veloce, senza attese, potendo anche selezionare una Asl diversa dalla propria. Dal 10 ottobre verrà ulteriormente ampliata l’offerta