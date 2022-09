Davagna, altra scossa di terremoto: 2.4 alle 18.10

Posted on

Savona. Accertamenti e multa per una insegna abusiva in via Paleocapa. A darne comunicazione è Paolo Ripamonti, Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale del Comune di Savona. “A seguito di una serie di verifiche condotte dalla Polizia Municipale, è stata riscontrata un’insegna abusiva appartenente a un’attività commerciale di via Paleocapa. Gli agenti, una volta accertata l’infrazione del Codice, hanno […]