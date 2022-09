Sarzana, molesta i vicini di casa: il giudice lo allontana dalla città

Posted on

Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, ha ricordato così Giorgio Cesio, morto ieri nell’incidente autostradale sulla A10 a Feglino. “Una notizia che mi rattrista profondamente: questo pomeriggio, in un tragico incidente stradale, ha perso la vita il nostro concittadino Giorgio Cesio“. “Incontravo spesso Giorgio in giro per il paese e circa un paio di […]