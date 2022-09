Posted on

Anche quest’anno il Comune di Savona ha aderito alla campagna Nastro rosa lanciata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per tutto il mese di ottobre, Palazzo Sisto sede della Amministrazione savonese, sarà illuminata di rosa per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori femminili, con particolare riferimento a quello della mammella. Sempre per tutto ottobre, le visite senologiche […]