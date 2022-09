Radio 104 inaugura la nuova stagione: nuovi studi, nuove voci e un nuovo palinsesto

Lunedì 19 Settembre 2022, parte la nuova stagione di Radio 104 con tantissime novità. Una delle più importanti sono i nuovi studi in “vetrina”. Nella nuova location di via Paleocapa, nel centro di Savona, sarà possibile seguire tutti i programmi semplicemente passando davanti agli studi situati a livello strada. Radio 104 diventa anche “visual”. Sbarca in video sull’app, sul proprio sito, www.radio104.it/104-tv e e sul canale www.twitch.tv/radio104real

Un palinsesto con molte novità, a partire dalla mattina. Dalle 7.00 alle 10.00, arrivano nella famiglia di Radio 104, Alessia Lanna e Emanuele Lauriola, sono una coppia radiofonica, ma soprattutto sono coppia nella vita. Nel loro programma “Attenti a quel duo” portano in onda (anche) le loro quotidianità, le esperienze vissute insieme, ma anche i dissapori.

Confermato l’appuntamento con “Onair” tenuto saldamente al comando da Luca Valentini dalle 10.00 alle 13.00. Enrico Zarin raddoppia la sua presenza in diretta con “City Club” in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 in diretta dal Palacrociere di Savona.

Altra novità è il programma “Go Gossip” con Sabriba Tortarolo, La Sabri, new entry nel palinsesto di Radio 104. Dal lunedì al venerdì, in un’ora, le notizie più piccanti, pruriginose e divertenti, condite dai grandi successi musicali del momento.

Ancora una novità che riguarda il direttore artistico di radio 104 Fabio Calvari che, insieme a Gianluca Firpo, entreranno in “Situation Room” dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Il talk infotainment dove si affronteranno tantissimi argomenti di attualità con la presenza di ospiti in studio coadiuvati dalla presenza bisettimanale di Riccardo Fabri, importante giornalista della Liguria.

La programmazione di Radio 104, prosegue con Francesca Battiato, che cambia orario ma non stile di programma. Con “Drive Time” vi accompagnerà verso casa dalle 19.00 alle 22.00.

Dopo un assaggio pre-estate, si conferma “Music & Tech, notizie dal mondo della tecnologia e tanta musica con Andrea Magnano. Il sabato alle 14.00 e alle 18.00 e in replica la domenica alle 17.00. Il sabato sera è tutto da ascoltare e da ballare su Radio 104. Dalle 21.00 alle 22.00, immancabile l’appuntamento con “80 In Condotta” Tutti i grandi successi degli anni 80, mixati da Luca Condotta. Dalle 22.00 alle 23.00, si conferma “Supernova Session”, la musica elettronica del momento e dalle 23.00 all’1.00, torna “House Club Set” con i migliori dj Nazionali ed Internazionali che si alterneranno nella consolle di radio 104

Con tutta l’energia, il divertimento e il ritmo, Radio 104, sarà sempre di più al vostro fianco.

Insomma, dal 19 Settembre…vi faremo vedere noi !!!

Informazioni sull'autore del post