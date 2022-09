Varazze, Fabio Fazio rileva una nota fabbrica di cioccolato attiva in città dal oltre 80 anni

Per Fabio Fazio, il popolare conduttore televisivo savonese, si aprono le porte dell’imprenditoria. Secondo quanto svelato nel suo profilo Instagram, Fazio ha rilevato una nota fabbrica di cioccolato di Varazze, attiva dal 1938.

“C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per i bambini cresciuti a Varazze che ogni Pasqua o Natale ricevevano un prodotto di questa azienda. Due ani fa questa azienda stava per chiudere per le difficoltà dovute al Covid, che hanno coinvolto molte aziende. Mi è sembrato si potesse e dovesse fare qualcoa e insieme al mio socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è la cosa più divertente e più bella ci possa essere, certamente un modo per tornare indietro nel tempo, un modo per tornare bambini”.

Informazioni sull'autore del post