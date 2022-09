Turismo: quasi 650mila turisti in Liguria la prima settimana di agosto. Boom di stranieri e ritorno degli americani

“Vi è una straordinaria sinergia tra il Salone Nautico Internazionale di Genova e il mondo del turismo, in un’estate in cui migliaia di imbarcazioni sono transitate nei nostri porti.

I numeri di agosto in Liguria hanno superato, in termini di presenze turistiche di italiani e stranieri, quelli del 2019.

Nella prima settimana di agosto si sono infatti registrate quasi 650 mila presenze in tutta la Liguria con un +1,77% di turisti a livello regionale rispetto al 2019.

Si tratta di dati ancora incompleti e pertanto destinati a crescere ancora tra lo 0,5% e 1%, ma testimoniano già oggi come la nostra regione si sia nuovamente confermata la regina dell’estate”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, intervenuto alla presentazione della 62esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova in programma dal 22 al 27 settembre.

“Come è avvenuto a luglio, anche ad agosto abbiamo avuto ottimi risultati in termini di presenze – ha detto il governatore – con cifre in crescita sia rispetto al 2019, pre-pandemia, con un boom in particolare degli stranieri pari a +15% rispetto al 2019.

In un mese in cui sono soprattutto gli italiani ad andare in ferie abbiamo registrato il 50% di presenze straniere”. “Grandi risultati – ha sottolineato il presidente – sono stati ottenuti da Genova – ha proseguito – che è cresciuta del 15% grazie alle innumerevoli iniziative che l’hanno consacrata come città d’arte oltre che di mare.

Segno positivo anche per l’area metropolitana, che cresce dell’9% facendo registrare il 20% in più di stranieri”.

