Calcio, il logo del Salone Nautico di Genova sulla maglie della Sampdoria

ll marchio del Salone Nautico di Genova è comparso ieri sera sulle maglie dei giocatori della Sampdoria in occasione del match casalingo contro il Milan. Il marchio ha promosso l’evento in programma nel capoluogo ligure dal 22 al 27 settembre.

“Così come già accaduto questa primavera per ‘Euroflora’, per 90 minuti il logo LaMiaLiguria ha lasciato spazio sulle maglie della Sampdoria ad uno degli eventi maggiormente attrattivi della nostra regione – ha spiegato il presidente della Regione Liguria -. E Sampdoria-Milan è sicuramente la gara perfetta per mettere in mostra uno dei nostri fiori all’occhiello trattandosi di una partita di cartello vista in televisione da milioni di persone, oltre ai più di 20 mila spettatori presenti al Ferraris. Una vetrina importante per il Salone Nautico che richiama un pubblico anche internazionale. E la Liguria sarà pronta ad accoglierlo offrendo un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di un settore che porta occupazione e business”.

