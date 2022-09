Feglino, rocciatore cade e precipita 5 metri: in codice giallo al Santa Corona

Posted on

“Il presidente e l‘assessore regionale della Liguria e le organizzazioni agricole dovrebbero chiedere pubblicamente scusa per il procurato allarme” “L’autopsia ha confermato che l’anziano cacciatore di Rovegno non è morto per l‘attacco di un cinghiale ma per un colpo di fucile, il presidente e l‘assessore regionale della Liguria e le organizzazioni agricole dovrebbero chiedere pubblicamente scusa per […]