Autunno, tempo di funghi: alcuni consigli per consumarli in sicurezza

La raccolta funghi deve rispettare le regole comuni stabilite dalla legge e avvenire in sicurezza, ogni anno infatti la maggioranza delle intossicazioni da funghi è causata da funghi raccolti e non controllati o raccolti in luoghi non idonei.

È possibile far controllare i funghi raccolti da un micologo della propria Asl. Il servizio è gratuito. In Liguria sono attivi gli Ispettorati micologici, uno presso ogni Asl, dove è possibile: far verificare gratuitamente la commestibilità dei funghi raccolti, ricevere i consigli più adeguati per una raccolta sicura, su come trattare i funghi prima del consumo (pulizia, quali parti non consumare, tempi di cottura ecc.), avere indicazioni precise su cosa fare nel caso si verificassero problemi clinici a causa dei funghi: chi chiamare, cosa dire, cosa conservare, per poter individuare esattamente la causa dell’intossicazione.

Gli Ispettorati micologici delle Asl, collaborano inoltre con i Centri antiveleni nei casi di intossicazione da funghi.

