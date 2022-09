Albengadreams collaborerà con l’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla

La sclerosi multipla è una malattia complessa e l’AISM ha sviluppato uno strumento diagnostico: il Digicog-MS, che ha già avuto dei successi in fase sperimentale, ma per essere riconosciuta dallo Stato Italiano, deve seguire un costoso iter. E per questo è andata a chiedere aiuto ai giovani, che raccolgono le donazioni interamente digitali sulla piattaforma di beneficenza Tiltify.

Tutto è nato da una coincidenza con un altro evento: #Stream4AISM, dove l’organizzazione invita, (dal 9) fino al 12 settembre, chiunque faccia dirette su piattaforme come Twitch e YouTube, a dedicare 10 minuti per sensibilizzare alla causa e lanciare una raccolta fondi.

In che modo la seconda città più popolosa della provincia savonese entra in gioco? Paolo Pesce, dottore in matematica, divulgatore scientifico e organizzatore di eventi videoludici, grazie all’iniziativa dell’AISM, ha avuto modo di unire le sue due passioni, scienza e videogiochi, con un evento per un giusta causa: Dream4AISM – Videogiochiamo per la vita.

Domenica 11, dalle 15 alle 19, chiunque è invitato a giocare a Nintendo Switch in Piazza del Popolo in diretta su Twitch e, chi vorrà, potrà effettuare una donazione all’AISM tramite il proprio smartphone