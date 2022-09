Genova, tunisino sbarca con una carta d’identità falsificata: arrestato

Un uomo di nazionalità tunisina è stato arrestato al suo sbarco a Genova per essere stato trovato in possesso di una carta di identità falsificata. Per sbarcare ha esibito il passaporto tunisino e una carta d’identità francese. Dai controlli è risultato essere stato segnalato dalle autorità francesi come inammissibile nell’area Schengen. L’uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

