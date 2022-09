Calcio, spettacolo ed emozioni: tra Genoa e Parma finisce 3-3

Altalena di goal ed emozioni al “Ferraris” tra Genoa e Parma per un 3-3 che frena la corsa dei rossoblu in testa alla classifica. Per la squadra di Blessin è il secondo pareggio casalingo consecutivo, insufficiente a dare continuità alla vittoria di Pisa. In vantaggio per due volte volte i rossoblu non sono stati in grado di amministrare una vittoria di fondamentale importanza e all’ultimo minuto sono stati raggiunti. I rossoblu passano al 16′ con Fendrup che ribadisce in rete una traversa du Jagiello dopo un buon avvio del Parma che sfiora con Mihaila la rete del vantaggio su conclusione respinta a fatica da MArtinez, i gialloblu hanno il merito di non disunirsi e trovano il pareggio poco dopo con Inglese e vanno vicini al vantaggio con una botta di Vazquez di pochissimo fuori. Gli emiliani sfruttano il buon momento e passano in vantaggio al 37′ con Mihaila a cui risponde Hefti. Nella ripresa, Coda porta avanti i suoi con un calcio di rigore al 3′ concesso per un fallo di Bernabè su Gudmundsson. Al 54′ viene annullata a Ekuban una rete per un fuorigioco, Parma più incisivo e vicino al pareggio con un salvataggio di Dragusin sulla linea di porta fino al pareggio finale siglato di piatto al volo su azione di corner da Estevez.

Genoa-Parma 3-3

Rete:16′ pt Frendrup (G), 21′ pt Inglese (P), 37′ pt Mihaila (P), 43′ pt Hefti (G); 6′ st Coda rig. (G), 44′ st Estevez (P).

ASSIST: 21′ pt e 44′ st Mihaila (P), 37′ pt Vasquez (P).

Genoa (4-4-2-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac (dall’84’ Vogliacco); Badelj, Frendrup, Jagiello (dal 66′ Portanova), Gudmundsson; Coda (dal 75′ Yalcin), Ekuban (dal 75′ Yeboah) Allenatore Blessin

Parma (4-3-3): Chichizola, Coulibaly (dal 55′ Benedyczak), Circati, Romagnoli, Oosterwoolde (dal 78′ Zagaritis), Juric (dal 55′ Estevez), Bernabé, Man (dal 55′ Ansaldi), Vasquez, Mihaila, Inglese (dal 80′ Tutino). Allenatore Pecchia

Arbitro: Camplone di Pescara

Informazioni sull'autore del post