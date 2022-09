Bonus trasporti, ecco come ottenerlo

Posted on

Varazze. Sabato mattina 13 gennaio alle 9.30, presso la sede dell’Associazione Pesca Sportiva di Varazze, in via dei Tornitori, all’interno del locale porto turistico, si terrà la prima lezione del corso base di pesca sportiva in mare, riservato a tutti gli appassionati che in modo semplice ed intuitivo potranno acquisire utili informazioni per capire se […]