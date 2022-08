Maltempo, treni bloccati tra Loano e Albenga: attivati bus sostitutivi

Posted on

L’uomo è già stato trasferito in carcere a Marassi Nella serata di giovedì i Carabinieri di Albisola hanno rintracciato un pregiudicato savonese cinquantacinquenne, su cui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Savona, per reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sorella ed un convivente. L’uomo e la sorella, sfrattati […]