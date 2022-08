Albisola, Musica: martedì il concerto “Cartoline dal ‘900”

Il concerto Cartoline dal ‘900, viola e pianoforte, in programma martedì 30 agosto alle 21.15 nell’Oratorio di San Giuseppe ad Albissola Marina è una delle tappe più attese dell’11° edizione della rassegna barocca Voxonus Festival. Affacciato sulla splendida piazza della Concordia, l’oratorio apre nuovamente le sue porte al pubblico per un appuntamento che vuole restituire uno sguardo trasversale sulla letteratura musicale del secolo scorso. Un programma inedito per la kermesse dell’Orchestra Sinfonica di Savona, costruito dal pianista Marco Vincenzi e dal violista Claudio Gilio attorno a due pilastri del Novecento: Darius Milhaud e Paul Hindemith. Il duo eseguirà inoltre musiche di Arvo Pärt e Maurice Ravel. È evidente come in questi lavori l’attenzione dei compositori sia rivolta alla tradizione classica di cui il Voxonus si fa portavoce e scopritore. Così come il precedente appuntamento dedicato ad Antonio Vivaldi, anche il programma Cartoline dal ‘900 scelto dalla direzione artistica non è casuale poiché come da tradizione si tracciano linee storico-culturali tra passato e presente. Un tripudio contemporaneo che affonda le sue radici nell’epoca barocca di cui non mancheranno le suggestioni.

“Insieme a Marco Vincenzi abbiamo portato questo concerto in due tappe piemontesi prima di arrivare in Liguria, riscuotendo un notevole successo da parte di un pubblico vario. È perciò un onore poter replicare questa novità del 2022 ad Albissola Marina, dove ci sentiamo ‘di casa’ grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nel dare spazio alla cultura, prima di approdare a Milano e Torino. Proseguiremo poi con altri due concerti, sempre ad Albissola e sempre il martedì, uno dedicato a Händell e Corelli, l’altro a Bach” e ancora Vivaldi, commenta Claudio Gilio, direttore artistico dell’Orche stra Sinfonica di Savona.

