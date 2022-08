Regione Liguria, approvata convenzione triennale con Arma dei Carabinieri contro gli incendi

La Giunta regionale ha approvato la convenzione tra Regione Liguria e Arma dei Carabinieri, sottoscritta tramite il Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria, per svolgere un’attività di collaborazione attraverso un gruppo di lavoro congiunto. La Giunta ha autorizzato la spesa complessiva di 150 mila euro per il prossimo triennio. L’accordo prevede l’impiego di Unità di Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale per l’attività di antincendio boschivo e altri rischi di Protezione Civile.