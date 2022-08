Ronco Scrivia, al via il progetto di sostituzione del Ponte di Pietrafaccia

A Ronco Scrivia è in fase di progettazione l’adeguamento alle nuove norme tecniche del Ponte di Pietrafraccia sul torrente Scrivia, un intervento da 1,5 milioni di euro che prevede la rimozione dell’attuale impalcato e la realizzazione di uno nuovo sulle pile esistenti

Il progetto si divide in due lotti, uno per la scogliera di protezione dei basamenti delle pile e uno suddiviso in ulteriori tre fasi, che prevedono: la demolizione delle porzioni di marciapiede insistenti sulle pile e la realizzazione dei nuovi muri, il posizionamento delle nuove travi metalliche, la posa delle armature e il getto della soletta di completamento, infine la demolizione del vecchio impalcato.