A10, camion a fuoco tra Andora e Albenga: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri sulla A10 tra Andora e Albenga per un camion andato a fuoco per cause da accertare. I pompieri hanno prontamente spento l’incendio che stava per propagarsi alla vegetazione circostante, a dare l’allarme è stato l’autista che ha cominciato per primo le operazioni di spegnimento del piccolo rogo.