Vaiolo delle scimmie, c’è il primo caso di morte di un italiano

Savona. Attimi di paura, oggi, in via Bruzzone nel quartiere di Lavagnola, per l’improvviso divampare di un incendio che ha riguardato alcune sterpaglie intorno alla massicciata della linea ferroviaria Savona – San Giuseppe di Cairo. L’immediato intervento di squadre dei vigili del fuoco di Savona ha evitato guai più seri e che le fiamme si […]