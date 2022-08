Mentone, fermato passeur indiano: ha tentato di far espatriare 4 connazionali

Posted on

Sul posto anche la Municipale Una donna è stata investita questa mattina in Via Dalmazia da un'auto. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga che ha trasportato la donna in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure, e la Municipale per i rilievi.