Finale Ligure, il bilancio della Municipale dell’ultimo fine settimana: denunciato un giovane con la droga nello zaino

Nuovo intenso fine settimana di lavoro per gli agenti della Polizia locale finalese nella cittadina rivierasca, dove da segnalare sono diversi episodi di furti, scollegati comunque tra di loro, ai danni di alcune attività commerciali.

Nella giornata di sabato 20 agosto gli agenti hanno fermato una cittadina di nazionalità peruviana fortemente indiziata di furto all’interno di una nota boutique cittadina che tratta abiti e accessori di lusso: la donna, con precedenti specifici per azioni simili compiute in altre parti d’Italia, è stata rintracciata grazie a una precisa descrizione degli addetti del punto vendita mentre aveva con sé una borsa schermata all’interno per eludere i dispositivi antitaccheggio usati nei negozi. Sulla posizione della giovane sono in corso ulteriori accertamenti, svolti anche avvalendosi dell’impianto di videosorveglianza interno al negozio.

Un tentativo di dileguarsi senza pagare è stato sventato anche in un ristorante del lungomare. Alcuni individui, dopo aver consumato un lauto pasto, si sono inizialmente allontanati senza pagare il conto: una volta resosi conto dell’accaduto, i titolari dell’attività hanno immediatamente allertato gli agenti del comando di via Ghiglieri che gli hanno rintracciati, anche grazie alla collaborazione coi truffati, e quindi denunciati per insolvenza fraudolenta.

Episodio concitato anche all’interno di un minimarket della centralissima via Concezione, dove nella serata di sabato due individui hanno riempito i carrelli della spesa con generi alimentari e molti alcolici, cercando poi di dileguarsi da una porta secondaria. Individuati dal personale del punto vendita, prima di fuggire uno dei due ha strattonato una cassiera procurandole lividi alle braccia. Il secondo fermato all’interno del negozio da una pattuglia della Polizia Locale in transito sul lungomare, è stato preso in custodia dai Carabinieri giunti sul posto.

Decisivo è stato infatti il fiuto del cane antidroga nella notte di sabato scorso, 20 agosto, quando gli agenti grazie a lui sono riusciti a rintracciare, nella centralissima via Bolla a Finalmarina, un giovane che portava con sé uno zainetto all’interno del quale erano occultati circa trenta grammi di hashish.

All’atto dell’identificazione è inoltre emerso che sul proprietario della borsa, B.M. di nazionalità marocchina, gravava un divieto di dimora in provincia di Savona, conseguenza di una precedente denuncia per furto: di conseguenza nei suoi confronti è scattata un’ulteriore denuncia per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, oltre al sequestro della droga e di una somma di denaro possibile provento dell’attività illecita.

Sarà inoltre segnalato all’Autorità Giudiziaria in ordine il mancato rispetto della misura cautelare personale del divieto di dimora in provincia di Savona.