Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina in un'abitazione di Albisola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco oltre al medico legale e ai militi dell'emergenza. Non si conoscono ancora le cause del decesso.