Torino, morto il motociclista di Cogoleto coinvolto ieri in un incidente. Resta grave all’ospedale, la moglie

E’ morto ieri in ospedale a Torino, F.P. il motociclista di 53 anni di Cogoleto coinvolto in un incidente ieri a Montezemolo in Piemonte con un’auto; resta ricoverata in gravi condizioni all’ospedale la moglie, sottoposta ad intervento chirurgico. Sul fatto continuano le indagini dei Carabinieri.