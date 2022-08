Scuola, dal 1° settembre decade l’obbligo di vaccinazione per l’intero personale

Dal primo settembre decadono gli obblighi di vaccinazione per l’intero personale scolastico e quindi torneranno in cattedra anche i docenti no vax, così come i bidelli e gli amministrativi, che hanno scelto di non ricevere il siero. E’ quanto emerge da una nota per le misure standard di prevenzione anti-covid, inviata ieri dal ministero dell’istruzione a tutte le scuole, dalle materne agli istituti superiori.