Alassio, controlli dei Carabinieri: 4 arresti e 10 denunce

Altare. In sciopero il lavoratori di Asset che non accetteranno la delocalizzazione, non senza aver prima lottato. La Brita, azienda tedesca che controlla Asset, ha infatti deciso di delocalizzare in Lombardia, spostando la sede, che allo stato attuale si trova ad Altare, ad Assago Sperio, in provincia di Varese. A breve ai dipendenti arriverà la […]