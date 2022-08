Genova, Nuova sopraelevata portuale, nel vivo i lavori

Completate le prime fasi di cantiere, sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di sopraelevata portuale che prolungherà l’esistente fino alla sponda destra del torrente Polcevera, in prossimità di quello che sarà il futuro varco di Ponente, attraverso la campata in quota del nuovo ponte del Papa.

Insieme alle altre opere che compongono l’articolato piano di interventi per ridisegnare la viabilità all’interno del bacino portuale di Genova Sampierdarena, la nuova sopraelevata portuale permette di ottimizzare il sistema di accesso ai terminal rendendo più fluido il traffico pesante in entrata e uscita dal porto, e riducendo i tempi di attesa ai gate. Questi sono requisiti fondamentali non solo per mantenere l’attuale volume di traffici del primo porto gateway italiano, ma anche per sostenerne la crescita prevista nei prossimi anni.

L’intervento consiste nella realizzazione di un viadotto a quattro corsie, due per senso di marcia, da Calata Tripoli fino al raccordo con via della Superba, in sponda destra del Polcevera dove è prevista la rampa per la discesa dei mezzi e il collegamento all’area del varco di Ponente che sarà caratterizzato da un sofisticato sistema di controllo degli accessi alle aree portuali. Altre quattro rampe monodirezionali in sponda sinistra collegheranno, attraverso una nuova rotatoria baricentrica, la nuova Sopraelevata alla viabilità a raso.

Attualmente si sta lavorando nel cantiere in prossimità di Calata Derna, dove è in corso la realizzazione di una delle pile a sostegno del nuovo viadotto.

In parallelo, stanno andando avanti anche gli interventi per il revamping della soprelevata esistente dalla piattaforma di varco Etiopia fino all’innesto con la nuova porzione di viadotto.