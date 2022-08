Genova, attivisti di “Ultima Generazione” fanno blitz all’Acquario: imbrattate le vasche dei delfini

Bitz degli ambientalisti di “Ultima Generazione” oggi all’Acquario di Genova per ribadire il loro messaggio “green” in favore delle energie rinnovabili e contro lo spreco di acqua. Le scritte sono comparse nel tunnel dei delfini. “Le nostre richieste. Sono due, sono semplici e permetterebbero di fare un primo passo per contrastare il cambiamento climatico: interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale e procedere a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20GW nell’anno corrente e creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell’energia rinnovabile, aiutando gli operai dell’industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili”, hanno fatto sapere. I tre attivisti sono stati tutti denunciati per danneggiamento, due di essi anche per resistenza a pubblico ufficiale.