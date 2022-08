Sarzana sempre più digitale: il Comune si aggiudica i fondi del PNRR per oltre 380mila euro

Ammonta a 383mila 790 euro il finanziamento assegnato ai quattro progetti candidati dal Comune di Sarzana e approvati nell’ambito di “Italia Digitale 2026 – Strategie e iniziative per il digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Un altro importante risultato ottenuto dall’ICT comunale, che da tempo è al lavoro per l’ammodernamento dei servizi digitali offerti al cittadino che guardano all’estensione e al potenziamento dell’utilizzo della piattaforma SPID e CIE, con l’introduzione dell’autenticazione eIDAS per i cittadini dell’UE, all’adozione definitiva delle piattaforme PagoPa e AppIo per i servizi del Comune fino alla realizzazione del nuovo sito istituzionale dell’ente.

“Un successo che l’ente ha raggiunto esclusivamente con le proprie competenze interne, che ringrazio – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. – La digitalizzazione, nel mondo di oggi, non è più un’opportunità ma una necessità: ora potremo ampliare i sevizi a disposizione dei sarzanesi e di chiunque vorrà interfacciarsi con il nostro comune. Mostriamo con questo ulteriore finanziamento, ancora una volta, le capacità di questo ente comunale in ogni suo settore di sapersi candidare con successo a bandi di enti esterni: unica possibilità per saper affrontare le sfide ambiziose che ci siamo posti e che sarebbero impossibili, solo con il nostro bilancio.”

Nel dettaglio i progetti sarzanesi finanziati dal Ministero prevedono l’erogazione di fondi così suddivisi:

– 280.932 euro serviranno all’attuazione dell’avviso “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” che si concretizzerà con la realizzazione del nuovo web-site implementato da nuovi servizi digitali con l’introduzione di interfacce coerenti, fruibili e accessibili, in conformità con le disposizioni europee (eGovernment Benchmark) che valutano l’integrazione e la presenza di caratteristiche peculiari dei servizi digitali pubblici attestandone affidabilità, efficienza ed efficacia per gli utenti.

– 76.482 euro andranno a realizzare “L’adozione piattaforma pagoPa” per l’ampliamento dei pagamenti eseguibili, attraverso l’attivazione di 42 nuovi servizi di incasso sulla relativa piattaforma;

– 12.376 euro serviranno per implementare l”Adozione app Io” con l’attivazione di 17 nuovi servizi comunali per garantire un unico punto di accesso al cittadino che potrà interagire in modo semplice, sicuro e immediato con i servizi pubblici locali e nazionali.

– 14.000 euro, infine verranno investiti nella “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – Spid Cie” adottando l’ultima evoluzione tecnologica delle piattaforme di identità digitale con l’inserimento dello standard OpenId Connect che consente l’autenticazione dell’utente che accede ai servizi pubblici utilizzando la stessa tecnologia attualmente utilizzata dalla quasi totalità delle moderne applicazioni web del settore privato: OpenID Connect segna un cambiamento epocale e SPID diventa maggiormente interoperabile. Al fine di promuovere la cooperazione tra i paesi europei facilitando l’accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi online nei diversi Stati membri della UE grazie all’attivazione del nuovo login eIDAS, garantito dal Comune di Sarzana, sarà possibile garantire l’autenticazione di cittadini e imprese che potranno operare e accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione nazionale e locale a livello europeo.