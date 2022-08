Calcio, la Sampdoria è pronta al debutto alle 18.30 contro l’Atalanta al “Ferraris”

Archiviato il faticosissimo successo contro la Reggina in Coppa Italia, la Sampdoria è pronta per il debutto di questo pomeriggio alle 18.30 contro l’Atalanta al “Ferraris”. Sarà la prima di due gare casalinghe che affronteranno i blucerchiati che riceveranno tra sette giorni la Juventus. Un avvio non certo facile per la squadra di Giampaolo, reduce da un’estate di attesa per la svolta societaria non ancora avvenuta e per un mercato lento e faticoso, condotto con pochissime risorse economiche che ha portato alle cessioni illustri di Thorsby e Ekdal e agli arrivi di Villar, Djuricic e Leverbe. La Samp riparte dal 15° posto della scorsa stagione con l’obiettivo di mantenere la categoria, compito che si annuncia impegnativo ma alla portata.

L’Atalanta riparte da Giampiero Gasperini e dall’8° posto della passata stagione con l’obiettivo di tornare protagonista. La squadra bergamasca, tra le realtà più belle del calcio italiano. Giampaolo punterà subito su Caputo con Candreva, Sabiri e Djuricic dal primo minuto. Indisponibile Gabbiadini. Gli ospiti saranno privi di Freuler per squalifica e Zappacosta per infortunio e Palomino. Possibile il recupero di Demiral.

Samdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Malinovskyi, Zapata.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria 24 (ultima nell’ottobre 2017, 3-1)

Pareggi 14

Vittorie Atalanta 8 (ultima nell’ottobre 2021, 1-3)