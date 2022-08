Incendi in Liguria: la situazione da Ponente a Levante

Gli incendi sviluppatisi questa mattina nel ponente di Genova in via Martiri del Turchino e in località Castagnola in comune di Ne sono entrambi in fase di bonifica.

L’incendio divampato nel comune di Airole è stato spento mentre Eligenova si trasferirà a Né, si tratta di un incendio in zona impervia, in località Castagnola. Sul posto stanno operando una squadra vigili del fuoco di Chiavari e un elicottero regionale.