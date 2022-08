Celle Ligure, Matteo Bassetti ospite venerdì con il suo libro “Il Mondo è dei Microbi”

Sarà il professor Matteo Bassetti, virologo, direttore della clinica di malattie infettive dell’azienda ospedaliera San Martino di Genova nonché personaggio televisivo l’ospite tanto atteso a Celle Ligure.

Nella serata verranno assegnati i tre attestati di Eccellenze Cellesi oltre che a Matteo Bassetti (la famiglia trascorre le vacante a Celle da decenni) anche a Paolo Calcagno considerato l’imprenditore ligure più importante nella coltivazione del basilico e a Marco Venturino che si è aggiudicato il titolo di miglior gelatiere mondiale dell’anno.

Il Mondo è dei Microbi è anche il titolo dell’ultimo libro di Matteo Bassetti che verrà appunto presentato durante l’evento. Quello uscito precedentemente aveva il titolo “Una lezione da non dimenticare”.

Gli attestati di “Eccellenze Cellesi” sono intitolati a Francesco Monzino, nato a Celle Ligure, capostipite di una dinastia imprenditoriale che fondò la Standa, lo storico grande magazzino italiano. Ma quella dei Monzino è anche una famiglia di benefattori poiché, negli anni ’80, hanno fondato l’omonimo istituto cardiologico di Milano considerato il primo centro specializzato in Europa e annoverato tra i venti più efficienti del mondo.

L’evento si terrà venerdì 12 agosto alle ore 18,30 nella suggestiva cornice del giardino con piscina dell’Hotel San Michele (via Trieste).

Ad accogliere gli ospiti il professor Ivan Drogo Inglese, che insegna ai corsi di valorizzazione del patrimonio in alcuni atenei italiani e frequentatore del borgo ligure e Didda Falco Tortarolo proprietaria dell’Hotel San Michele.