Incendio di Arnasco, Mai (Lega): “Individuare i responsabili della catastrofe”

“Il fronte dell’incendio che da sabato scorso interessa la zona di Albenga, Arnasco, Cisano e Villanova d’Albenga impegna centinaia di volontari della Protezione civile. Ci troviamo di fronte a un vero disastro, con centinaia di ettari di bosco in fumo e oltre 120 persone che sono state sfollate. Bisogna cercare di individuare i responsabili della catastrofe e lavorare per scovare chi – per errore o più spesso per dolo – appicca l’incendio. Un grazie ai vigili del fuoco e ai volontari anti-incendio boschivo che hanno lavorato senza sosta e sempre più in sinergia fra loro per contenere il rogo”.

Lo dichiara Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.